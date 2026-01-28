SMK gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SMK hat am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 147,25 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 152,77 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 12,04 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at