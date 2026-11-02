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02.11.2026 06:31:29
SMK mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
SMK hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 16,31 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 72,25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat SMK 13,32 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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