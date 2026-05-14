14.05.2026 06:31:29

SMK präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SMK hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 107,75 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -404,810 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SMK in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,02 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 13,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 8,87 JPY beziffert. Im Vorjahr waren -297,390 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat SMK in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 48,20 Milliarden JPY im Vergleich zu 48,05 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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