SMK präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SMK hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 24,40 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -102,880 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,02 Prozent auf 11,47 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at