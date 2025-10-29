SMK: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SMK lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 72,25 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SMK -171,820 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,12 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SMK einen Umsatz von 11,89 Milliarden JPY eingefahren.

