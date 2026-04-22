SML Isuzu hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SML Isuzu hat am 20.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 37,46 INR. Im Vorjahresviertel waren 36,60 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,98 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,71 Milliarden INR in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 110,39 INR, nach 84,08 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 28,38 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 23,92 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at