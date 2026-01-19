SML Isuzu stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SML Isuzu lud am 16.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 12,11 INR. Im letzten Jahr hatte SML Isuzu einen Gewinn von 0,360 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat SML Isuzu im vergangenen Quartal 5,39 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 62,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SML Isuzu 3,32 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at