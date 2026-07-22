SML Isuzu vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SML Isuzu hat am 20.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 43,96 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 46,27 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,20 Prozent auf 9,58 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,46 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at