Smoltek Nanotech veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Smoltek Nanotech hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 SEK gegenüber -0,110 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at