Smoltek Nanotech zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Smoltek Nanotech hat am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,120 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,280 SEK. Im Vorjahr waren -0,610 SEK je Aktie erzielt worden.

Smoltek Nanotech hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 0,88 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 53,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,88 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at