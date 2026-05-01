Smooth Rock Ventures öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Smooth Rock Ventures lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 CAD. Im Vorjahr hatten -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at