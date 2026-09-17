Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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17.09.2026 21:17:03
SMR Developer Holtec Just Cancelled Its IPO. Should NuScale Power and Oklo Investors Panic?
An exciting new nuclear stock, Holtec International, was supposed to debut on public markets this week in an IPO expected to raise around $900 million. It would have been one of the largest nuclear energy IPOs of 2026.
On Sept. 16, Holtec's CEO officially scrapped the IPO. According to the Financial Times, "the IPO had been suspended because of the market's sharp turn against the AI data centre economy in the past few weeks."
"It's like a perfect storm," Holtec's CEO explained. "Our business, rightly or wrongly, is viewed as connected to it [data centres]. We provide nuclear power. So that was, of course, a big factor in market sentiment against nuclear."
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