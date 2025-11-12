|
Smruthi Organics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Smruthi Organics hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 1,80 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,680 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Smruthi Organics 316,0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 293,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
