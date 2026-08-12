12.08.2026 06:31:29

Smruthi Organics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Smruthi Organics ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Smruthi Organics die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,51 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,960 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 293,0 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 54,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Smruthi Organics einen Umsatz von 189,9 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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