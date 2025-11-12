SMS Lifesciences India gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SMS Lifesciences India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 20,19 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 15,46 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent auf 813,7 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 784,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

