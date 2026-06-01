01.06.2026 06:31:29

SMS Lifesciences India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SMS Lifesciences India lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 INR. Im Vorjahresviertel hatte SMS Lifesciences India 9,83 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat SMS Lifesciences India mit einem Umsatz von insgesamt 751,4 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 891,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 15,68 Prozent verringert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 57,26 INR beziffert. Im Vorjahr hatte SMS Lifesciences India 66,51 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 3,34 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 3,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,44 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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