SMS Lifesciences India stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SMS Lifesciences India stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 10,77 INR, nach 20,19 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 813,7 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 913,8 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at