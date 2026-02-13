|
SMS Lifesciences India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
SMS Lifesciences India hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 21,89 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SMS Lifesciences India 18,08 INR je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat SMS Lifesciences India mit einem Umsatz von insgesamt 947,8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 846,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 12,04 Prozent gesteigert.
