SMS Lifesciences India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SMS Lifesciences India hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 8,75 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SMS Lifesciences India 13,75 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat SMS Lifesciences India mit einem Umsatz von insgesamt 729,4 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 825,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 11,59 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at