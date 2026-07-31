SMS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SMS hat am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

SMS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 45,42 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 47,17 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,25 Prozent auf 20,21 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at