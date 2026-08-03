SMS Pharmaceuticals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SMS Pharmaceuticals stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,23 INR, nach 2,31 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat SMS Pharmaceuticals im vergangenen Quartal 2,07 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SMS Pharmaceuticals 1,96 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at