|
03.08.2026 06:31:29
SMS Pharmaceuticals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
SMS Pharmaceuticals stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,23 INR, nach 2,31 INR im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat SMS Pharmaceuticals im vergangenen Quartal 2,07 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SMS Pharmaceuticals 1,96 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!