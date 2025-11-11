SMS Pharmaceuticals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SMS Pharmaceuticals präsentierte am 08.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,84 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,67 INR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 2,42 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SMS Pharmaceuticals 1,97 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at