SMS Pharmaceuticals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SMS Pharmaceuticals gab am 22.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,58 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,40 INR je Aktie in den Büchern standen.

SMS Pharmaceuticals hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,38 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 11,15 INR. Im letzten Jahr hatte SMS Pharmaceuticals einen Gewinn von 8,16 INR je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 13,81 Prozent auf 8,87 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 7,79 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at