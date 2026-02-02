SMS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SMS lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -3,84 JPY. Ein Jahr zuvor waren 2,19 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,87 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at