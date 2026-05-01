SMS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SMS hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,73 USD gegenüber 0,090 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,13 Prozent auf 110,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 105,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,580 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SMS ein EPS von 0,230 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 399,82 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 429,58 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at