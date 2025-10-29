SMS: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SMS lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,12 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,13 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,42 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,80 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at