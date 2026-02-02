|
02.02.2026 06:31:29
SMS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
SMS präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 USD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat SMS mit einem Umsatz von insgesamt 90,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,19 Prozent gesteigert.
