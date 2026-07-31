SMS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SMS hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 USD, nach 0,160 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 126,8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 1,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 129,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at