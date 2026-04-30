SMS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SMS hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 230,11 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 25,93 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 17,39 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SMS 16,07 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -173,660 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SMS ein EPS von 70,96 JPY in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 64,74 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 60,95 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at