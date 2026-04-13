SMT Scharf: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SMT Scharf hat am 10.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

SMT Scharf hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 EUR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 32,03 Prozent auf 32,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 47,1 Millionen EUR gelegen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,810 EUR. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

SMT Scharf hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 102,93 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 95,03 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at