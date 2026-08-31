SMT Scharf: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SMT Scharf lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,070 EUR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat SMT Scharf 18,9 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 30,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 27,2 Millionen EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at