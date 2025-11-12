SMU präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SMU hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 5,70 CLP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,30 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 689,68 Milliarden CLP – das entspricht einem Minus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 734,60 Milliarden CLP in den Büchern gestanden hatten.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 7,00 CLP ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 714,39 Milliarden CLP in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at