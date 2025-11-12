|
12.11.2025 06:31:28
SMU präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
SMU hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 5,70 CLP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,30 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 689,68 Milliarden CLP – das entspricht einem Minus von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 734,60 Milliarden CLP in den Büchern gestanden hatten.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 7,00 CLP ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 714,39 Milliarden CLP in den Büchern stehen werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.