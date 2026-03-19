SMU: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SMU stellte am 16.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,97 CLP. Im Vorjahresviertel waren 2,70 CLP je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 744,39 Milliarden CLP – das entspricht einem Abschlag von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 749,78 Milliarden CLP erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 CLP. Im Vorjahr hatte SMU 8,50 CLP je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 2 819,06 Milliarden CLP, gegenüber 2 887,17 Milliarden CLP im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 2,36 Prozent präsentiert.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 12,02 CLP und einen Umsatz von 2 858,25 Milliarden CLP in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at