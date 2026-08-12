SMU: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SMU hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,23 CLP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SMU 2,60 CLP je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat SMU mit einem Umsatz von insgesamt 692,86 Milliarden CLP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 678,27 Milliarden CLP erwirtschaftet worden waren, um 2,15 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at