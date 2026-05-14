SMU stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SMU hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 CLP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SMU ein EPS von 0,730 CLP je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 721,59 Milliarden CLP umgesetzt, gegenüber 706,71 Milliarden CLP im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,070 CLP erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 718,89 Milliarden CLP belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at