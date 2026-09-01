Marshall Holdings International Aktie
WKN DE: A0Q4DH / ISIN: US5723562022
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01.09.2026 13:00:01
Smucker CFO Marshall Tucker Sells 18,482 Shares for $2.4 Million
Marshall H. Tucker, Chief Financial Officer of The J. M. Smucker Company (NYSE:SJM), disposed of 18,482 shares of common stock on Aug. 28, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($132.05); post-transaction value based on Aug. 28, 2026, market close ($132.34).The J. M. Smucker Company is a leading international packaged foods enterprise with approximately $9.2 billion in TTM revenue and a market capitalization of $14.1 billion. The company maintains a competitive position through its portfolio of iconic, long-established brands and vertically integrated operations spanning production, marketing, and distribution. With 8,000 employees and headquarters in Orrville, Ohio, Smucker demonstrates resilience in the consumer defensive sector, evidenced by a 24.01% one-year share price appreciation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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