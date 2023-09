Smuckers Building Snack-Food Empire With Hostess Deal

For more crisp and insightful business and economic news, subscribe to The Daily Upside newsletter. It's completely free and we guarantee you'll learn something new every day.Smuckers has a new jam: Twinkies.The jelly making giant J.M. Smuckers agreed on Monday to acquire Twinkie-maker Hostess for $5.6 billion. Now that's quite the indulgence.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Zum vollständigen Artikel