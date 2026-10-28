Smurfit Westrock Aktie
WKN DE: A40C7D / ISIN: IE00028FXN24
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28.10.2026 13:56:10
Smurfit Westrock Cuts 2026 Adjusted EBITDA Outlook, Q3 Profit Falls, Stock Drops- Update
(RTTNews) - Smurfit Westrock Plc (SW), a paper-based packaging company, Wednesday slashed its full-year 2026 earnings outlook and reported lower third-quarter profit, citing persistent cost inflation and weaker-than-expected converting volumes. Shares fell nearly 9% in premarket trading.
The company now expects full-year adjusted EBITDA of approximately $4.7 billion, down from its previous forecast of $4.9 billion to $5.1 billion. The revised outlook reflects continued cost pressures, including about $700 million in additional freight and energy costs, as well as weaker converting volumes.
Third-quarter profit fell to $222 million, or $0.42 per share, from $246 million, or $0.47 per share, a year earlier. Adjusted earnings were $0.45 per share.
Adjusted EBITDA decreased to $1.205 billion from $1.302 billion.
Revenue for the period rose 2% to $8.161 billion from $8.003 billion last year.
Smurfit Westrock shares closed Tuesday at $42.54 on the New York Stock Exchange.
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