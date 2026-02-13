Smurfit Westrock öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Smurfit Westrock lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,19 USD gegenüber 0,280 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,58 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Smurfit Westrock ein EPS von 0,820 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21,11 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 31,18 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at