Smurfit Westrock: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Smurfit Westrock hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,03 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,94 Milliarden USD in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,402 USD sowie einem Umsatz von 7,93 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at