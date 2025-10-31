Smurfit Westrock stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Smurfit Westrock hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 USD gegenüber -0,300 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Smurfit Westrock im vergangenen Quartal 8,00 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Smurfit Westrock 7,67 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at