Smurfit Westrock stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Smurfit Westrock hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD. Im Vorjahresviertel hatte Smurfit Westrock 0,470 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Smurfit Westrock mit einem Umsatz von insgesamt 8,16 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,00 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,97 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at