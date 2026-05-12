Packaging Aktie
WKN: 932483 / ISIN: US6951561090
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12.05.2026 09:46:47
Snack giant switches to black and white packaging as Iran war hits ink supplies
The effective closure of the Strait of Hormuz has severely disrupted global supplies of energy and petrochemicals.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu Packaging Corp. of America
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12.05.26
|S&P 500-Wert Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Packaging-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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21.04.26
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07.04.26
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07.04.26
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Analysen zu Packaging Corp. of America
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