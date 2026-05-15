Snail A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Snail A hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,05 USD. Im letzten Jahr hatte Snail A einen Gewinn von -0,060 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Snail A im vergangenen Quartal 27,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snail A 20,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at