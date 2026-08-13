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13.08.2026 06:31:29
Snail A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Snail A hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Snail A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,200 USD je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,31 Prozent auf 19,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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