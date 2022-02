Snap: Erst Kurssturz - dann Kursexplosion

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Im regulären Donnerstagshandel haben die Snap-Anleger nach der schwachen Facebook-Prognose noch herbe Kursverluste von 24 Prozent verkraften müssen. Nachbörslich bewegte sich die Aktie von Snap dann aber noch einmal kräftiger – und diesmal ging es unglaubliche 60 Prozent nach oben.Denn im Gegensatz zu Facebook konnte Snap mit der Veröffentlichtung der Q4-Zahlen die Anleger begeistern – insbesondere mit dem allerersten Quartalsgewinn der Firmengeschichte. Der Social-Media-Konzern verbuchte einen Überschuss von 22,5 Millionen Dollar , nachdem im Vorjahresquartal ein Verlust von 113 Millionen Dollar eingefahren wurde. Mit dem Gewinn je Aktie von 0,22 Dollar wurden die Erwartungen der Analysten von 0,10 Dollar zudem deutlich übertroffen.Positiv ist auch das anhaltende Nutzerwachstum: Die Zahl der täglich aktiven Nutzer stieg zuletzt von 306 auf 319 Millionen (erwartet 317 Millionen). Darüber hinaus erhöhte Snap den Umsatz um 42 Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar, was ebenfalls über den Analystenschätzungen von 1,2 Milliarden Dollar lag. Snap sei zunehmend in der Lage, Investitionen in die Zukunft aus eigener Kraft zu stemmen, freute sich CEO Evan Spiegel im Earnings-Call. Für besondere Erleichterung sorgte auch die Aussage des Managements, dass sich nach den Apple-Transparancy-Änderungen die Situation in einigen Bereichen schneller als erwartet verbessere. Snap hat die neuen Regeln im iOS von Apple im Gegensatz zu anderen Konkurrenten nicht abgelehnt, sondern sogar befürwortet – und sich daher schnell darauf eingestellt. Die anhaltenden Lieferprobleme in unterschiedlichen Branchen, welche für betroffene Händler Werbung sinnlos machen, standen einem erfolgreichen Snap-Quartal ebenfalls nicht im Weg. Denn trotz dieser Probleme hat Snap neue Firmen für sich gewinnen können und die Zahl der aktiven Werbekunden auf ein neues Rekordhoch getrieben.Abschließend zeigt auch die Prognose, dass es Snap wohl besser als anderen Werbefirmen gelingt, mit dem Apple-Gegenwind zurechtzukommen. Der Umsatz soll im Q1 zwischen 1,03 und 1,08 Milliarden Dollar liegen – klar über den Erwartungen der Analysten von 1,01 Milliarden Dollar. Mit Material von dpaAFX.