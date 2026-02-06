|
Snap A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Snap A präsentierte am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 37,77 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap A 9,99 ARS je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 58,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2 466,68 Milliarden ARS im Vergleich zu 1 556,29 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -338,440 ARS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap A ein EPS von -384,580 ARS in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 7 387,25 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahr hatte Snap A 4 909,30 Milliarden ARS umgesetzt.
