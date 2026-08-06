Snap A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Snap A hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -138,88 ARS. Ein Jahr zuvor waren -183,800 ARS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 2 252,86 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1 544,95 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at