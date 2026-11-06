Snap A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Snap A veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 49,84 ARS, nach -79,710 ARS im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2 583,41 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2 001,87 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at