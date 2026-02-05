Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
|Bücher geöffnet
|
05.02.2026 15:40:00
Snap-Aktie dennoch schwächer: Snapchat-Mutter schreibt in Q4 schwarze Zahlen
Der Umsatz lag im jüngsten Jahresviertel daneben mit 1,72 Milliarden US-Dollar über dem Vorjahreswert von 1,56 Milliarden US-Dollar und über den Analystenerwartungen, die sich auf 1,70 Milliarden US-Dollar belaufen hatten.
Im Gesamtjahr 2025 verlor Snap daneben 0,27 US-Dollar je Aktie. Das war ein geringerer Verlust als im Vorjahr, als noch ein EPS von -0,42 US-Dollar in den Büchern gestanden hatte. Analysten hatten nun für 2025 ein EPS von -0,33 US-Dollar erwartet. Die Umsätze im Gesamtjahr bezifferte Snap auf 5,93 Milliarden US-Dollar. Hier hatten die Experten mit 5,91 Milliarden US-Dollar gegerechnet, nachdem es im vorherigen Geschäftsjahr 5,36 Milliarden US-Dollar gewesen waren.
Die Snap-Aktie zeigt sich an der NYSE zeitweise 4,82 Prozent tiefer bei 5,63 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
